Tennis, Lorenzo Musetti fantastico. Battuto Alcaraz, primo titolo ATP in carriera

24-07-2022 18:41

Apoteosi Lorenzo Musetti in finale dell’ATP 500 di Amburgo. Il giovanissimo tennista italiano riesce a conquistare il suo primo titolo in carriera a livello di circuito maggiore imponendosi, in 2 ore e 47 minuti, contro un certo Carlos Alcaraz, che avrà anche un anno in meno di Musetti, ma ha le stimmate del campione e sarà presto in top-5 ATP.

Finisce 6-4 6-7 6-4, con Musetti che manca non 3, non 4 ma ben 5 match point nel secondo set, ma che dopo non si lascia distrarre, nonostante faccia molta più fatica a chiudere i punti rispetto ai primi due set.

Variazioni continue, palle corte, soluzioni estrose: la partita è stata tutto questo, un vero spettacolo per il pubblico tedesco, che si è goduto uno show davvero magnifico con due ragazzi che saranno il futuro del tennis mondiale.

Questa settimana poi Musetti ha finalmente ritrovato un gioco e una condizione nei propri mezzi che mancava davvero da tanti mesi. La crescita del talento di Carrara si era più o meno interrotta dopo i problemi personali della scorsa estate, ma questa vittoria ci restituisce un ragazzo che pare essere davvero pronto per spiccare il grande salto.

Queste le parole del tennista carrarese subito dopo la conquista del suo primo titolo ATP:

“Alcarazs è un tennista pazzesco. Ha salvato tantissimi match point oggi. Sei fonte di ispirazione per me, un super lavoratore e dunque questo successo ha per me ancora più valore. Tennis TV ha postato i nostri video di tre anni fa, quando eravamo ancora ragazzini. Rammento la semifinale nel Challenger di Trieste di due anni fa. Siamo ancora giovani e siamo tutti e due migliorati. Mi auguro di poter giocare tante altre partite con te in futuro”.