Tennis, Luca Nardi eliminato dall'ATP di Napoli

19-10-2022 18:48

Nella prosecuzione del primo turno all’ATP di Napoli Luca Nardi perde contro il francese Corentin Moutet 6-7, 7-6, 6-2: la maratona regala al francese l’incrocio contro il serbo Miomir Kecmanovic, giustiziere di Flavio Cobolli.

Si riapre con un break per Moutet. ma il pesarese recupera, issandosi sul 4-4: al quarto tentativo poi il francese strappa di nuovo il servizio, ma l’azzurro replica ancora e a furia di errori a decidere è il tie-break, chiuso 9 a 7 da Nardi grazie al dritto; nel secondo set Moutet trova qualche soluzione in più e si porta in avanti, con Nardi che riesce a riacciuffarlo sul punteggio di 4-4. Stavolta il tie-break è monologo di Moutet, che appare ferrato nelle esecuzioni al volo e regala qualche colpo allo spettacolo: la soluzione tattica che penalizza infine l’italiano è l’essere invitato spesso a rete, e così passato dal francese che, dopo un quinto e sesto gioco combattuti, plana sul traguardo in discesa.