Tennis, Masters 1000 Madrid: Djokovic dà forfait

L'annuncio da parte dell'organizzazione del torneo spagnolo: il tennista serbo era apparso dolorante al termine del match perso a Banja Luka

22-04-2023 15:09

Il torneo Masters 1000 di Madrid di tennis perde un assoluto protagonista, ossia il numero uno al mondo Novak Djokovic. Lo ha annunciato l’organizzazione del torneo con un tweet apparso poco fa. Djokovic era apparso dolorante al termine del match perso a Banja Luka e le brutte sensazioni sono diventate ora certezze.

Questo il comunicato social emesso dagli organizzatori del torneo di Madrid per dire ai fan e agli appassionati che il serbo non sarà presente: “Novak Djokovic non può competere al Mutua Madrid Open. Augurandoti una pronta guarigione, speriamo di rivederti in campo il prima possibile, Nole“.