Tennis, Masters 1000 Miami: buona la prima per Sonego, battuto Thiem

L'azzurro ha superato l'austriaco con il punteggio di 7-6, 6-2. Ora affronterà un ostacolo più duro, il numero 23 Daniel Evans

24-03-2023 10:15

Ottimo esordio per Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Miami. L’azzurro ha sconfitto in due set l’austriaco Dominic Thiem, numero 106 al mondo, con il punteggio di 7-6 (7), 6-2 in un’ora e 57 minuti. Non è stato un primo parziale facile per Sonego, tutt’altro, costretto anche ad annullare un set point nel tie-break. Ora l’asticella si alza decisamente: al secondo turno, se la vedrà con il britannico Daniel Evans, numero 23 al mondo.

Il primo set vede i due avversari in grado di tenere sempre il servizio fino al 6-6. Qui Sonego prova ad allungare (4-2), ma con un parziale di 4-1 Thiem rientra e si porta avanti 6-5. Qui l’azzurro si salva e ribalta la situazione con due punti di fila su servizio, andando sul 7-6. L’austriaco non molla e tiene la battuta, ma il nostro tennista fa il break e quindi non sbaglia al servizio (9-7).

Il secondo set è decisamente diverso. Sonego si porta sul 4-0, poi 4-2, quindi 6-2. Un set giocato dall’azzurro sulle ali dell’entusiasmo per aver vinto la lotta nel primo. A livello di statistiche, 3/7 le palle break vinte dal torinese contro una su due per Thiem. Buonissime le percentuali al servizio per Sonego (84 per cento dei punti con la prima, 59 per cento con la seconda). Il conto di vincenti-errori non forzati dice 28-9 (12-12 per l’avversario).

Oggi, in campo maschile, ci sarà l’esordio per il nostro Jannik Sinner. Su cui puntiamo decisamente parecchie speranze dopo le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells.