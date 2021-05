Tennis, Medvedev punta tutto su Parigi

Daniil Medvedev di certo non è tra i favoriti della prossima edizione del Roland Garros. Il russo anche in maniera plateale ha manifestato più volte di non trovarsi al meglio sulla terra rossa.

Eppure, in una recente intervista a ‘Championat’ ha spiegato di andare a Parigi con l’obiettivo di vincere il torneo: “Il mio vero obiettivo è vincere il torneo. Gioco i tornei per vincerli. Vado partita per partita e vedremo fino a dove possiamo arrivare”.

Il russo si è anche soffermato sulla riduzione del prize money, spiegando che visto il momento e le difficoltà di tutti bisogna accettare la cosa senza lamentarsi troppo.

OMNISPORT | 26-05-2021 10:48