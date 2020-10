Tennis, Murray fissa la data limite

L’ex numero uno del mondo Andry Murray in un’intervista a Sueddeutsche Zeitung fa il punto sulla sua carriera: “I risultati in campo non sono quelli che vorrei avere. Se tra un anno sarò ancora il numero 100 al mondo, continuerò a giocare? Forse no”.

Lo scozzese, operato l’anno scorso all’anca, per ora non molla: “Spero di riuscire a classificarmi molto più in alto, vincere costantemente le partite e mettermi alla prova con i più grandi. Se posso farlo giocherò il più a lungo possibile. Ma se avrò difficoltà e non vincerò niente, non continuerò solo perché mi piace tanto giocare a tennis. Se non sono più convinto di poter vincere un torneo come questo a Colonia, può essere un motivo importante per smettere”.

OMNISPORT | 15-10-2020 12:11