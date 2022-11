30-11-2022 11:53

Rafael Nadal e Casper Ruud sono impegnati in una serie di esibizioni in Sud America. Attualmente sono in Colombia e in occasioni di una delle tante conferenze stampa di questi giorni il maiorchino ha parlato dell’importanza di alcuni rivali, su tutti Roger Federer e Novak Djokovic.

“Io Djokovic e Federer ci siamo spronati continuamente e ciò ha fatto sì che potessimo rimanere a lungo ad alti livelli. Nell’arco della mia carriera mi hanno fatto capire che non stavo mai dando abbastanza, che potevo dare e fare di più. La competizione ha spinto tutti e tre a picchi massimi di impegno fisico, mentale e tennistico. Il mio corpo? Onestamente non so quello che potrebbe accadere in futuro. Ho 36 anni ma ormai abbiamo la possibilità di giocare in età avanzata”.