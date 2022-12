Tennis, Nadal è il tennista più amato dai fan

13-12-2022 17:17

Nuovo riconoscimento per Rafael Nadal.

Il tennista maiorchino è stato premiato dall’ATP come Fans’ Favourite player, ovvero giocatore preferito dai vari fan di tennis.

Dal 2003 al 2021 questo riconoscimento era sempre andato nelle mani di Federer.

Lo spagnolo ha chiuso la stagione da numero 2, dopo aver conquistato ben due prove Slam.

“Sono molto contento di ricevere questo premio, mi fa sentire molto speciale – ha dichiarato Nadal – Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per tutto il supporto che mi avete dato non solo per questo riconoscimento, ma anche per tutto l’affetto che ho ricevuto in ogni singola città in cui sono stato durante tutti questi anni. Non vedo l’ora che arrivi il 2023 per condividere con voi tante altre cose positive. A presto!”.