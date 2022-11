Tennis, Nadal e la rincorsa alla vetta del ranking: "Non mi interessa"

01-11-2022 16:14

Torna a giocare, dopo l’addio di Federer e dopo essere diventato papà anche Rafael Nadal. Il maiorchino, da domani, sarà impegnato con il Masters 1000 di Parigi – Bercy.

“Sono felice di essere nuovamente nel Tour dopo un po’ di tempo. Non sono stato in grado di giocare molto negli ultimi cinque mesi. Quindi sono felice di essere tornato in una città che tutti sanno quanto sia importante per me, anche se è vero che allo stesso tempo in questo torneo non ho mai ottenuto grandi cose in tutta la mia carriera. Ma come sempre sono molto entusiasta di essere qui e cercherò di trovarmi nelle condizioni di essere competitivo.“

E sulla sua condizione: “Mi sento orgoglioso di tutte le cose che sono stato in grado di fare nel 2022. Ho fatto molte cose bene nella mia vita, non solo la mia carriera tennistica; mantengo la passione e l’amore per questo gioco e ho ancora il giusto spirito che mi permette di combattere ogni giorno ad ogni allenamento. Quindi sono molto orgoglioso di questo. Spero solo di potermi godere gli ultimi due tornei dell’anno”

Infine ammette, candidamente, di non essere più interessato alla lotta per la vetta del ranking: “Io non lotto per essere il numero 1 del ranking, io lotto solo per continuare ad essere competitivo in ogni torneo che gioco. Si tratta di qualcosa che dico già da tempo: non combatterò più per essere il numero 1. L’ho fatto in passato. Ho raggiunto quell’obiettivo un paio di volte nella mia carriera e sono stato molto, molto felice e orgoglioso di averlo raggiunto. Ma sono in un momento della mia carriera tennistica in cui non combatto per essere il numero 1”.