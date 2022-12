Tennis, Nadal ha già nominato il proprio nuovo allenatore

19-12-2022 17:09

Rafael Nadal ha già nominato il suo nuovo allenatore dopo l’addio di Francis Roig al suo team. Il 22 volte campione del Grande Slam ha assunto l’argentino Gustavo Marcaccio per lavorare con l’allenatore principale Carlos Moya e Marc Lopez.

Nadal ha annunciato venerdì la partenza di Roig, che ha lavorato con lo spagnolo dal 2005, per dedicarsi a “un nuovo progetto”.

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione ATP, Marcaccio ha accettato l’opportunità di subentrare: negli ultimi 20 mesi il 45enne ha ricoperto un incarico presso l’accademia di Nadal a Maiorca.

Marcaccio non ha avuto una grande carriera da allenatore, raggiungendo il 284° posto in classifica, ma ha ottime credenziali come allenatore, avendo lavorato con giocatori del calibro di Juan Monaco, Svetlana Kuznetsova e Guido Pella.

Nadal ha scritto su Twitter: “Ciao a tutti. Voglio informarvi dell’inserimento di Gustavo Marcaccio nel team tecnico. Gustavo lavora alla @rafanadalacademy dall’aprile 2021 e ho capito che è una buona aggiunta alla squadra. Sono sicuro che ci aiuterà molto a seguire il percorso. Benvenuto!”.

Nadal tornerà a Melbourne come campione in carica agli Australian Open di gennaio, dopo aver vinto quello e il Roland Garros nel 2022, superando Roger Federer e Novak Djokovic nella classifica dei più vincenti di sempre negli Slam.