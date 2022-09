Tennis, Nadal in lacrime: "Con l'addio di Federer va via una parte di me"

24-09-2022 10:31

L’ultimo atto della carriera di Roger Federer si è consumato ieri, 23 settembre a Londra, in occasione della Laver Cup. Un match di doppio giocato con il rivale di sempre, Rafael Nadal.

Al termine del match poi perso (e poco conta) Nadal è apparso visibilmente commosso, dispiaciuto di vedere terminata la carriera di un amico.

Ne ha così parlato poi in conferenza stampa, ammettendo anche qualche “colpa”, a livello di gioco.

“Diciamo che la prima di servizio non ha funzionato molto bene” ha spiegato nel corso della conferenza stampa. In generale credo sia stata una partita molto complicata. Sono partito anche con un doppio fallo. Sentivo la pressione, ero teso ed emozionato. Alla fine l’atmosfera era diventata incredibilmente emotiva. Per me è stato un grandissimo onore poter partecipare in prima persona a questo evento”.

E poi la confessione: “Con il ritiro di Federer se ne va una parte di me. Vedere la sua famiglia sugli spalti è stata un’emozione incredibile. Con Roger è stato un viaggio lungo e positivo. Abbiamo iniziato quando sono entrato nel Tour e quando lui era il migliore ed era sempre lì. Improvvisamente siamo diventati rivali. Ci rispettiamo molto, le nostre famiglie si vogliono bene, crescendo il nostro rapporto è migliorato giorno dopo giorno. Abbiamo capito di avere tante cose in comune, anche se in campo siamo sempre stati molto diversi. Questo ha reso la nostra rivalità così speciale”.

E poi chiosa: “Nella vita personale e nella vita familiare probabilmente siamo sempre stati molto simili. Ecco perché ci sentiamo molto liberi quando ci confrontiamo e abbiamo fiducia e rispetto l’un l’altro. Mi sento sicuro a parlare con lui ed è una cosa splendida dopo tutto quello che abbiamo affrontato negli anni. Sono molto orgoglioso di aver fatto parte della sua carriera, ma lo sono ancora di più perché posso reputarlo un amico”.