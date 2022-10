Tennis, Nadal prova a riconquistare la vetta del Ranking

27-10-2022 18:21

Uno dei temi più interessanti di questo finale di stagione è scoprire se baby Alcaraz chiuderà il 2022 in vetta al Ranking, del quale è il più giovane primatista: prova a ribaltare l’attuale situazione l’eterno Nadal che, dopo aver messo nel carniere il 22^ Slam, punta a nuove sfide (e a nuovi primati).

Il 36 enne maiorchino occupa la seconda piazza della classifica e, fortificato dal successo delle terapie al piede, è pronto a disputare al meglio il torneo di Parigi Bercy e le Finals di Torino (che mettono in palio 2500 punti), in modo da ridurre il distacco di 800 punti dal 19enne di Murcia, che potrebbe dilatare la differenza a 1200 punti imponendosi a Basilea.

Ritornare numero 1 in classifica a due anni e mezzi di distanza, per la 210^ settimana, sarebbe l’ennesima impresa di quest’highlander della racchetta che desidera imitare Agassi, il solo vincitore dei 4 Slam, della Davis, delle Finals (torneo che Rafa non ha ancora conquistato) e dell’oro in singolare alle Olimpiadi.