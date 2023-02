Tennis, Nadal rischia di uscire dalla top 10

Sarebbe la prima volta dopo 17 anni

01-02-2023 16:00

Per la prima volta dal 2005, Rafael Nadal potrebbe uscire dalla top 10. Il maiorchino non ha iniziato al meglio l’anno non riuscendo nemmeno a difendere i punti dello scorso anno con la vittoria degli Australian Open.

A questo si aggiunge l’infortunio con diversi mesi di stop. Dopo 906 settimane il mancino di Manacor potrebbe perdere diverse posizioni nel ranking ATP, uscito di scena al secondo turno degli AO e attuale numero 6.

Questa è la posizione più bassa mai occupata dal 2021 fino a oggi: solo nel 2017 era stato numero 7 e nel 2015 rischiò di uscire dai dieci migliori al mondo per poi riprendersi come già fatto altre volte. Ora però, dopo un inizio di 2022 al top le cose sono diverse.

Nadal lo scorso anno ha portato a casa Australian Open, Acapulco e finale di Indian Wells: per un totale di 1100 punti che non potrà difendere per la lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra.

Stando alle possibili previsioni potrebbe tornare a Monte Carlo, quindi sulla terra rossa.