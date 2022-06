Tennis, Nadal: "Voglio giocare a Wimbledon". E poi lancia la bomba: "Diventerò papà"

17-06-2022 14:38

Rafael Nadal è ancora in corsa per il Grande Slam dopo le vittoria all’Australian Open e al Roland Garros. Il mancino di Manacor, reduce da una procedura al piede che dovrebbe permettergli di giocare senza costanti dolori, si sta ora allenando a Maiorca su un campo in erba vera per prepararsi al prossimo Slam, ovvero Wimbledon.

Nel corso di una conferenza stampa organizzata proprio a Maiorca, l’iberico ha confermato l’intenzione di partecipare ai Campionship:

“Al momento io voglio giocare a Wimbledon. Le cure al piede che ho fatto a Barcellona non sono rapide, ma i miglioramenti si notano, i dolori articolari sono ora meno forti (…) Lunedì volerò a Londra e se viaggio è perché penso di giocare. Dopo di che vedremo cosa accadrà. Dopo 3 anni che non gioco sull’erba serve avere pazienza. Ogni giorno miglioro un po’ nelle sensazioni. Ho ancora una settimana di allenamento a Londra. Spero che mi aiuti a tornare competitivo. C’è poca logica sull’erba. Dopo Wimbledon voglio riposarmi e poi penso che mi preparerò a giocare in Canada (Masters 1000) e agli US Open”.

Infine, in chiusura, Nadal annuncia al mondo la propria paternità, con un figlio che nascerà tra pochi mesi:

“Diventerò papà tra pochi mesi, anche se adoro parlare della mia vita privata. Sono già abbastanza in vista nella vita pubblica. Non ho esperienza dunque non so cosa significherà nella mia esistenza, come cambieranno le cose”.