Tennis, nuovo stop per Kyrgios: guai al ginocchio

27-07-2022 11:10

Dalla finale di Wimbledon, Nick Kyrgios non ha giocato un match.

Il suo ritorno era previsto nelle ultime ore sul cemento di Atlanta ma si è dovuto ritirare per un problema fisico al ginocchio. L’australiano, dispiaciuto ha ammesso: “Sono sconvolto dal fatto di non essere in grado di competere stasera… tutto quello che volevo fare era venire qui e darvi uno spettacolo”.

Ora, il numero 47 al mondo (il ranking non ha potuto beneficiare di Wimbledon) si concentrerà sui prossimi Masters 1000: Montreal prima, Cincinnati dopo e poi l’ultima prova Slam, gli US Open.