Tennis, Osaka ammette: "Non il mio anno migliore"

20-09-2022 13:10

Non è stata la miglior annata di Naomi Osaka. Lo ammette la stessa tennista nipponica che tenterà di ripartire dal WTA 500 di “casa” a Tokyo.

“Adesso sento di voler giocare bene. Ogni volta che sono in Giappone sto bene, sono tranquilla, ho buone sensazioni. Pensare di essere la campionessa in carica è strano visto che non si gioca qui dal 2019, ma ovviamente mi piacerebbe riconfermarmi. Non posso fare altro che affrontare partita dopo partita, ma il sostegno del pubblico potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per me dato che le Olimpiadi qui si sono giocate senza pubblico”.

Poi in vista dell’esordio: “Ovviamente non è stato il mio anno migliore, ma allo stesso tempo penso di aver imparato molte cose di me stessa. Sono felice di essere in buona salute. Durante la tournée in Europa ho avuto alcuni infortuni e ho avuto bisogno di un bel po’ di tempo per riprendermi, ma l’ho accettato. Penso la vita sia fatta di alti e bassi e questo semplicemente è stato un periodo molto più basso rispetto a tanti altri”

Infine glissa la domanda sul paragone con Serena Williams: “Ho superato quella fase in cui cercavo di riempire il vuoto lasciato da qualcun altro. Non si può essere il ‘successore di’ perché a modo nostro siamo tutti unici. Semplicemente non possiamo fare altro che ammettere la grandezza di Serena e ringraziarla per tutto quello che ha fatto per il nostro sport”.