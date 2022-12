Tennis, Osaka: "Non torno se non risolvo i miei problemi"

07-12-2022 11:36

Naomi Osaka non ha vissuto un anno indimenticabile con tanti problemi fuori dal campo. Attualmente è numero 41 al Mondo e la sua ultima apparizione in campo risale a settembre al Toray Pan Pacific Open, dove si è ritirata al secondo turno per un problema fisico.

L’ex numero uno al mondo non ha mai nascosto i problemi legati ad ansia, depressione e salute mentale. La giapponese ne ha parlato negli ultimi giorni, ospite del programma The Late Show.

Mi è sempre stato insegnato come resistere o come lavorarci sopra e penso che sia una lezione molto preziosa perché mi ha aiutato a superare molte cose nella vita. Se mi sento in questo modo, perché dovrei continuare a spingermi oltre, quando posso affrontarlo e risolverlo, prima di tornare ad affrontare il viaggio”

La Osaka è tornata anche sulla sconfitta a sorpresa durante i Giochi di Tokyo contro la ceca Vondrosuova: “Alle Olimpiadi c’erano così tanti atleti che sono venuti da me e sono rimasta così sorpresa ed onorata. Mi sono sentita davvero grata e mi sono sentita davvero supportata”.