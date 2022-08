Tennis, primo titolo dell'anno per Medvedev

07-08-2022 11:45

Daniil Medvedev, numero uno del mondo, ha conquistato nella notte italiana il primo titolo stagionale.

Il russo, che è tornato a giocare dopo essere stato costretto a saltare Wimbledon, si è imposto a Los Cabos, in Messico contro il n. 12 ATP Cameron Norrie con il punteggio di 7-5 6-0 in nemmeno due ore di gioco.

Una prova convincente per Medvedev che centra così il 14esimo titolo della carriera e torna a sollevare un trofeo che mancava dallo US Open vinto lo scorso anno. Inizia così al meglio la stagione su cemento per il russo che proprio su questa superficie riesce a esprimere il meglio del suo gioco.

Medvedev è chiamato a confermare la vittoria di Flushing Meadows: questa volta potrebbe anche approfittare, se le regole rimanessero tali, dall’assenza di Djokovic, bloccato dal suo non essere vaccinato.