L'opinione del commentatore di Eurosport

17-05-2023 09:23

Jannik Sinner è uscito inaspettatamente dagli Internazionali d’Italia, battuto agli ottavi di finale dall’argentino Cerundolo. Dario Puppo, commentatore di Eurosport, ha commentato così la prova dell’altoatesino: “A mio parere è stato evidente che Jannik Sinner non stesse bene. Ora sono sicuro che gli haters lo attaccheranno, ma è andata così. C’è stato un momento ben preciso, sul 4-4 del primo set, nel quale l’altoatesino si è voltato verso il suo angolo e ha detto chiaramente ‘mi gira la testa’ . Già le parole di Jannik rappresentavano un monito, poi si è notato come nel suo angolo non ci fosse il coach Simone Vagnozzi. Una assenza che ha fatto notizia e che mi ha fatto subito volare la mente al Giro d’Italia. Nella Corsa Rosa, come è ben noto, si sono sommati diversi ritiri per colpa del Covid-19 e una delle spiegazioni potrebbe essere stata questa. Altrimenti, si potrebbe valutare qualcosa di molto più normale. Dopotutto stiamo vivendo una stagione stranissima con sbalzi di temperatura notevoli. A Roma alla sera sta facendo davvero freddo e Sinner ha giocato in quelle condizioni contro Shevchenko”.

Prosegue: “Ultima battuta sul gioco del nativo di San Candido: “Non so se abbia sofferto le condizioni di umido oltre al non stare bene. Bisogna anche ammettere che Cerundolo ha disputato una grande partita e ha meritato. Peccato perché abbiamo vissuto una giornata nera per l’Italia. Jannik aveva un buon tabellone, specialmente dopo il ko di Alcaraz. Sicuramente a livello tecnico e tattico avrebbe potuto affrontare l’argentino in maniera diversa, variare i colpi e le altezze. Ci ha provato, ma le condizioni erano complicate per lui e le troverà così anche al Roland Garros”.