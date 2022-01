Tennis, Renata Voracova chiederà i danni a Tennis Australia

12-01-2022 14:41

Non solo Novak Djokovic.Oltre il caso del numero uno, in una situazione simile si è trovata la tennista di doppio Renata Voracova.

La giocatrice, che aveva ottenuto la stessa esenzione di Djokovic è stata costretta a lasciare il paese dopo l’annullamento del suo visto e dopo aver giocato un torneo a Melbourne.

Queste le sue prime parole riportate dalla testata RTL Today: “Il solo biglietto aereo costa 60.000 corone ceche (2.460 euro) e il mio allenatore ha viaggiato con me. E poi c’è tutto quel tempo, hotel, allenamenti per lo Slam, il potenziale premio in denaro. Spero che Tennis Australia affronterà la cosa e che non dovremo prendere provvedimenti legali”.

E poi: “Ora non sto pensando al tennis. Mi sto ancora riprendendo dallo shock, non l’ho ancora elaborato. Sono esausta. Non me lo sarei aspettata neanche nel sogno più orribile, era semplicemente troppo”, ha aggiunto la tennista ceca, che ha ammesso di essere scoppiata in lacrime durante l’interrogatorio dopo essere stata fermata. “Ero preoccupata. Non mi sono sentita al sicuro finché non sono tornata a casa, tutto era incerto”.

