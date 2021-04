Tennis, rivoluzione a Wimbledon: si gioca un giorno in più

Wimbledon, uno dei quattro tornei dello Slam di Tennis è forse il più legato alle tradizioni, dalle fragole e panna fino all’outfit total white.

Storicamente, inoltre, la domenica non si gioca: il giorno è sempre stato considerato un momento di break tra la prima e la seconda settimana. La programmazione, a causa del tempo è spesso molto convulsa e serrata.

Nelle ultime ore è stato annunciato che nel 2020, in occasione del centenario del Campo Centrale si giocherà per un giorno in più ovvero la domenica con 14 giorni di torneo e non 13.

Tra le altre novità si è parlato, nella conferenza stampa che annuncia lo svolgimento del torneo, di una presenza di almeno il 25% per l’edizione 2021.

OMNISPORT | 27-04-2021 15:57