Tennis, Roland Garros: le ultime novità sul pubblico

Inizia a prendere forma anche la prossima edizione del Roland Garros. Secondo quanto spiega Ubitennis, anche se non c’è ancora comunicazione ufficiale a riguardo, il ministro dello Sport francese, Jean-Michel Blanquer, ha anticipato le linee guida in un’intervista al canale tv France 3.

Il pubblico intanto ci sarà: dovrebbe essere prevista una percentuale di presenza del 35% per i primi giorni nei campi secondari e poi dal 9 giugno, con l’inizio dei quarti di finale si dovrebbe avere (tenendo sott’occhio la situazione epidemiologica) almeno cinquemila persone sui campi del Philippe-Chatrier (15mila posti) e sul Suzanne Lenglen.

Non è arrivata nessuna informazione, invece, sul coprifuoco che in Francia è in vigore fino alle 21 e potrebbe slittare alle 23.

OMNISPORT | 04-05-2021 13:15