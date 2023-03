Tennis, Rune: "Sono affamato di vittorie"

Il danese è alla ricerca di un buon risultato nel Masters di Miami

21-03-2023 15:18

Holger Rune non ha avuto un inizio d’anno molto semplice. A Indian Wells ha perso per mano di Wawrinka e ora è a caccia di un buon risultato a Miami per il secondo Masters dell’anno.

“Rispetto allo scorso anno sono migliorato in termini di sicurezza e di livello di gioco. Tutto sta accadendo molto velocemente. Ora sono numero 8 del mondo, ma ancora non sono soddisfatto: voglio di più, ma senza avere fretta“.

Poi ha continuato: “Il tennis è uno sport elettrizzante e non lo maschero quando gioco. Sono affamato di vittoria anche al primo e al secondo turno di un torneo, anche se in teoria non sei spinto al limite. Vado in campo come se stessi andando in guerra, voglio fare sempre il possibile per disarmare l’avversario“.

Rune ha le idee chiare su ciò che ancora gli manca per vincere uno Slam: “Per vincere un torneo del Grande Slam non mi manca il tennis, si tratta piuttosto di come sono in grado di gestire gli aspetti psicofisici. Sono due settimane molto lunghe: devi rilassarti quando hai tempo, ma anche restare sempre focalizzato“.