Tennis, Santopadre incoraggia Berrettini

L'azzurro sarà in campo a Montecarlo

09-04-2023 13:40

Matteo Berrettini torna a giocare sulla terra. Lo scorso anno il romano fu costretto a saltare tutta la stagione su terra battuta per l’operazione alla mano. Non ha quindi punti da difendere a Montecarlo, Roma o al Roland Garros.

Il momento non è dei migliori ma sulla terra ha sempre giocato abbastanza bene.

Vincenzo Santopadre ha parlato, a Super Tennis, proprio di questo inizio d’anno su terra.

“Lavori in corso. Monte-Carlo sarà il primo torneo sulla terra battuta. Matteo si sta impegnando, sta lavorando duramente e sta facendo fatica. Non siamo certi che arriveranno risultati, ma sono fiducioso. Se non sarà a Monte-Carlo, sarà più avanti. La strada che sta percorrendo è quella giusta. Incrociamo le dita. Matteo nasce terraiolo e ha dimostrato anche in passato di sapere come si gioca si questi campi, quindi siamo fiduciosi”.