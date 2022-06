21-06-2022 23:17

Serena Williams torna in campo dopo quasi un anno di assenza e vince come solo lei sa fare. La statunitense, insieme alla tunisina Ons Jabeur, ha battuto all’International di Eastbourne (torneo che precede Wimbledon) il duo formato da Sara Sorribes Tormo e Marie Bouzkova per 2-6, 6-3, 13-11.

L’ultima partita della 40enne risaliva a Wimbledon dello scorso anno, quando si era ritirata per infortunio nella partita del primo turno.