Tennis, si ritira Juan Martin Del Potro

05-02-2022 21:23

Un annuncio inatteso scuote il mondo del tennis.l Si ritira Juan Martin Del Potro, ex numero 3 del mondo, vincitore degli US Open 2009 e di due medaglie olimpiche. Lo ha annunciato lui stesso in conferenza stampa, anticipando che quello di Buenos Aires sarà il suo ultimo torneo del circuito ATP:

“Vi ho convocato per dare un messaggio, uno dei più difficili che ho dovuto trasmettere. Mi ritiro dal tennis. Il mio ginocchio è diventato un incubo. Ho provato tutte le alternative per recuperare, ma non è stato possibile. Non ho mai immaginato e pensato di dire basta a questo sport senza giocare. Ecco perché non ho trovato torneo migliore di quello di Buenos Aires per terminare la mia carriera”.

Del Potro, tennista argentino, è stato vittima di un terribile infortunio nell’ormai lontano 2018, quando si ruppe la rotula destra. Da allora ben quattro operazioni al ginocchio, ma il costante dolore non gli ha mai permesso di tornare quello di un tempo.

La prima intervista ufficiale negli ultimi due anni termina dunque col ritiro di un tennista talentuosissimo ma fisicamente molto sfortunato. Per quanto riguarda Buenos Aires, il nativo di Tandil ha ricevuto una wild card per l’evento di casa e comincerà la sua avventura contro il connazionale Federico Delbonis, testa di serie numero 6 del torneo. L’Atp ‘250’ vanta una partecipazione di tutto rispetto, con diversi atleti interessanti e di prima fascia.

OMNISPORT