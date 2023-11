Fazio: "Il 21 dicembre sarete ricevuti dal Presidente Mattarella"

27-11-2023 15:55

“Questa coppa è per tutti voi” Così Janick Sinner saluta il pubblico di Che tempo che fa. Il campione di Tennis in collegamento dopo la vittoria azzurra in Coppa Davis, scopre in diretta che il 21 dicembre sarà ricebtuo, con tutta la nazionale di Tennis vincitrice, da Mattarella. (Fonte Mongini comunicazione) (NPK)