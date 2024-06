Tennis, Sinner a Sesto Pusteria da numero uno al mondo

Il campione azzurro col presidente della Provincia di Bolzano Kompatscher e il questore Sartori

È la grande giornata di Jannik Sinner, attesissimo oggi a Sesto, in Alto Adige, per i festeggiamenti organizzati nel suo paese natale. Il tennista, numero uno nel ranking Atp arriverà in carrozza alle 14 in municipio, dove sarà accolto dal sindaco Thomas Summerer e dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatshcer, e firmerà l’albo d’oro del Comune. Alle ore 14.30 Sinner sarà alla Tennishalle, l’impianto sportivo dove ha mosso i primi passi. Sinner incontrerà i giovani tennisti dell’Alta Val Pusteria. Nel centro del paese di Sesto, dove sarà esposta anche la Coppa Davis vinta dagli azzurri a Malaga, è previsto un maxi schermo per seguire l’evento in diretta. Nelle immagini, il campione azzurro a colloquio col presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher e il questore Paolo Sartori.

ServizioDi Lorenzo Basso