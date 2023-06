L'azzurro ha parlato dopo il suo esordio stagionale su erba

15-06-2023 09:15

Dalla terra rossa di Parigi all’erba olandese di s-Hertogenbosch. Jannik Sinner, nella serata di ieri ha fatto l’esordo, vittoria sulla superficie battendo in scioltezza Alexander Bublik.

Ora, sfiderà venerdì Emil Ruusuvuori per andare a caccia della semifinale. Nel 2019, sempre in Olanda, faceva il suo debutto da numero 219 del mondo con tante incognite all’orizzonte.

Proprio tornando indietro nel passato, in conferenza stampa, ha detto: “Nel 2019 non ero nemmeno sicuro di essere ammesso al torneo; era la prima volta per me sull’erba e non sapevo bene come muovermi. È stata una grande esperienza e il mio ricordo migliore sull’erba fino a quando non ho raggiunto i quarti di finale a Wimbledon l’anno scorso. Quella partita con Alcaraz insieme con la sconfitta in cinque set con Djokovic mi hanno dato molta fiducia in vista di questa stagione sull’erba”.

Poi l’azzurro ha parlato anche di tempo libero e vacanze e proprio sull’argomento ha detto: “Per prima cosa mi fa pensare al ritorno a casa, in famiglia con gli amici, tra le mie montagne. Mi piace in quei frangenti riprendere le mie abitudini, come il calcio e il kart. Cerco di ritrovare lo Jannik di tutti i giorni, di rilassarmi mentalmente, presupposto fondamentale per una stagione tennistica da vivere al meglio”.

E poi: “Sul lavoro sono una persona molto seria, ma quando stacco… beh, fare scherzi mi riesce bene. So anche cucinare, con la pasta ci so fare; poi anche i dolci e altre cose magari meno indicate per un atleta”.