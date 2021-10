Tennis, Sinner pronto all'esordio in Coppa Davis

Jannik Sinner, dopo la semifinale di Sofia ha parlato in conferenza stampa dei prossimi impegni. A Indian Wells, ad esempio, giocherà il doppio con Berrettini.

“Ho deciso di giocare il doppio con Matteo Berrettini la settimana prossima perché nessuno di noi aveva un compagno, quindi ci siamo messi insieme. Mi fa molto piacere giocare con lui, posso imparare tanto, ci siamo anche allenati parecchio insieme”

E poi ha confermato l’esordio in Coppa Davis: “Non so se riuscirò a giocare il doppio in Coppa Davis, ci sono giocatori che giocano il doppio meglio di me. Sono molto contento di esordire in Coppa Davis, ho aspettato il momento giusto, ci sono state altre occasioni in cui il mio team e io abbiamo valutato ed è stato deciso che non era il momento adatto. Abbiamo la fortuna di giocare in casa, sarà una bella atmosfera a Torino”.

OMNISPORT | 03-10-2021 11:55