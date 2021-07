Tennis, subito eliminati Sara Errani e Lorenzo Musetti

Niente da fare per Sara Errani e Lorenzo Musetti: i due azzurri sono stati eliminati al primo turno del torneo olimpico di Tokyo 2020. Sarita, alla quarta partecipazione olimpica, non ha potuto nulla contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova: la numero 18 al mondo si è imposta per 6-0 6-1 in 70 minuti.

Esce subito di scena anche Lorenzo Musetti: l’azzurro è stato sconfitto dall’australiano John Millman per 6-3 6-4, in un’ora e 36 minuti. L’Olimpiade del tennista di Carrara non è però finita: riproverà l’assalto alla medaglia in doppio con Lorenzo Sonego. Millman al secondo turno incontrerà invece lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

