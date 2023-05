Tennis, Swiatek: "Bello avere tanta competizione"

La numero uno al mondo ha parlato in vista del Roland Garros

27-05-2023 13:06

Iga Swiatek, numero uno al mondo e grande favorita alla vittroia del Roland Garros ha parlato in vista dell’imminente inizio del Roland Garros.

“Amo tornare qui, non importa la mia classifica o i risultati raggiunti in passato. Sono davvero felice di poter competere a Parigi”.

La polacca è reduce dal ritiro di Rima per un problema alla gamba. In campo in semifinale contro la Rybakina, poi vincitrice si è dovuta ritiriare ma al momento sta comunque bene.

“Fortunatamente non è successo nulla di troppo serio. Mi sono fermata per due giorni. Sto ancora recuperando dall’infortunio alla gamba, ma sarò pronto per affrontare il primo turno.Questa è la cosa più importante per me” .

E sulle rivali: “È una situazione completamente differente rispetto alla scorsa stagione. È bello poter giocare tante partite contro tenniste del calibro di Aryna Sabalenka e Rybakina.Conosciamo il gioco delle nostre rivali piuttosto bene e dobbiamo cercare delle soluzioni diverse a volte. Ma è davvero elettrizzante, qualcosa che non ho mai davvero provato nella mia carriera. Questo è quello che hanno dovuto fare i Big 3, che hanno giocato più di trenta partire l’uno contro l’altro.Sono felice di imparare cose nuove, è una motivazione ulteriore”.