Tennis, Swiatek: "Non ho nulla da dimostrare"

07-08-2022 17:27

La numero uno al Mondo, Iga Swiatek, ha parlato in occasione del Media Day del Wta 1000 di Toronto. La polacca, dopo aver perso a Wimbledon ha anche interrotto il proprio record d’imbattibilità fermo a 37 vittorie consecutiva.

Un dato che però poco le interessa: “Sono consapevole che ci sono tennisti che hanno fatto meglio, ma sono orgogliosa di quello che ho fatto nella mia prima parte di stagione. Ora spero riesca a sentirmi più libera quando gioco perché ormai non ho davvero nulla da dimostrare. D’altra parte forse il record può mettermi un qualche tipo di pressione e quindi cerco di non pensare al passato ma solo a quello che verrà. Tante giovani? Credo che noi giocatrici ci ritroveremo a giocare l’una contro l’altra per il resto della nostra carriera. È fantastico avere sia tenniste più esperte che atleti più giovani nel circuito. L’obiettivo non è solo vincere, voglio anche migliorare alcune delle cose del mio gioco. Abbiamo avuto tempo per allenarci dopo Roland Garros e Wimbledon, quindi spero che sia riuscito nell’implementare il mio gioco”.