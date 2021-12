Tennis, Thiem rassicura: "Sono solo indietro sulla tabella di marcia"

16-12-2021 12:44

Dominic Thiem ha rinunciato al torneo d’esibizione del Mubadala World Tennis Championship ad Abu Dhabi.

Le condizioni non sono ancora al top ma l’austriaco ha rassicurato: “L’intero processo sta andando secondo i piani. Non ho dolore, ma sono in ritardo sulla tabella di marcia dell’allenamento. Io scendo in campo solo quando posso tirare il dritto al 100% e adesso sono all’80”.

E poi sulla presenza all’ATP Cup: “Sono fiducioso di partecipare. Questo è assolutamente l’obiettivo”.

