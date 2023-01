Tennis, Tomljanovic annuncia: "Mi sono operata, starò fuori qualche mese"

21-01-2023 10:46

Ajla Tomljanovic starà fuori dal circuito WTA di tennis per diversi mesi. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram. La tennista australiana qualche giorno fa aveva dato forfait per il primo Slam dell’anno a causa di problemi fisici.

Nella notte italiana sui suoi profili ha scritto: “Ho subito una piccola operazione, è andata bene. Purtroppo dovrò stare lontana dai campi per qualche mese, ma sono felice di aver fatto tutto quello necessario per tornare in forma. Le cose belle hanno bisogno di tempo e la mia riabilitazione inizierà presto. Non vedo l’ora di tornare! Vi ringrazio per i vostri messaggi e per le parole di supporto!”