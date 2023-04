Tennis, Toni Nadal si esprime sullo stato di salute del nipote

Il maiorchino salterà il Masters 1000 di Montecarlo

05-04-2023 12:52

Nella giornata di ieri Rafael Nadal, sui social ha dato annuncio del suo ritiro: “Ciao a tutti, ancora non mi sento pronto per competere ai livelli più alti. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo. Non sono ancora in condizioni per giocare con le massime garanzie e continuo il mio processo di preparazione, sperando di tornare presto”.

Ai microfoni di Talking Tennis ne ha parlato lo zio Toni Nadal: “Sta bene, ma non è facile conoscere esattamente le tue condizioni quando non giochi.Partita e allenamento sono due cose diverse. Ritiro? Se si fosse ritirato prima, avrebbe probabilmente vinto un Roland Garros in meno. Non si sa mai. La verità è che a Wimbledon contro Taylor Fritz sapeva di non poter giocare la partita successiva.Ma penso che stesse giocando bene a Wimbledon. Ha vinto l’Australian Open e raggiunto le semifinali a Londra. Quando sei lì, è normale provare a giocare. Dopo quel torneo ha avuto molti problemi: non ha praticamente preso parte al Tour Indoor.Non è stato in grado di allenarsi e competere. Al Roland Garros le cose sono diverse. Anche quando non è al top della forma, sai che Rafa potrebbe fare uno sforzo perché controlla la forza e la velocità. In altri contesti, invece, è molto difficile. Rafa ha 36 anni, il suo corpo non risponde più come prima. Non ha bisogno di allenarsi molto, deve giocare. Continuerà a giocare fino a quando sente di poter vincere.È abituato a combattere sempre. Rafa sa che nel tennis, come nella vita, le cose non sono quasi mai perfette. Devi essere disposto a lavorare sodo quando le cose non vanno bene” .