Tennis, Tsitsipas lancia la sfida ai Next Gen: "Stimolante per tutti"

07-08-2022 17:08

Stafanos Tsitsipas si prepara alla stagione sul cemento con l’imminente Masters 1000 di Montreal.

Il greco, in conferenza stampa ha parlato dei giovani e di Alcaraz: “È stimolante avere tutti questi talenti emergenti e questo mi spinge a fare di più. Abbiamo Alcaraz, Sinner e tanti altri. Abbiamo già giocato diverse volte contro. Tutti puntano a fare meglio degli altri, così come me, voglio sempre dimostrare che sono migliore, a volte funziona e a volte no”.

E sulla sua condizione: «Il mio corpo sta bene. Ho fatto una lunga vacanza e questo aiuta dal punto di vista mentale. Sono eccitato per dare il massimo delle mie possibilità col mio tennis. Questo swing nordamericano offre tante opportunità e proverò a prenderle tutte».