Tennis, tutto facile a Tel Aviv per Djokovic

01-10-2022 09:24

Nessun problema, in Israele, per Novak Djokovic. Nel torneo di Tel Aviv l’ex numero uno al Mondo, a caccia di un posto nelle ATP Finals di Torino, continua il proprio percorso senza problemi.

Nella giornata di ieri ha battuto in due set, accedendo alle semifinali con il risultato di 7-6;6-3, contro il canadese Vasek Pospisil.

“Ho sentito degli incoraggiamenti – ha detto il serbo – in almeno tre o quattro lingue differenti. È una cosa straordinaria. Questa è una città molto internazionale e ovviamente la cosa mi piace. È strano dopo tutti questi anni avere il sostegno del pubblico anche in posti dove non sono mai stato prima, la cosa mi riempie d’orgoglio”.

Ora affronterà Romain Safiullin, cercando la finale che gli manca da Wimbledon non avendo giocato in Canada e USA.