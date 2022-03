Tennis: ufficiale il super tie-break in tutti gli Slam

16-03-2022 14:46

Gli organizzatori di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open hanno deciso di introdurre ufficialmente il super tie-break (al quinto set per gli uomini, al terzo per le donne) in tutti i tornei del Grande Slam. Il super tie-break a 10 punti sarà utilizzato in prova per un anno, prima dell’approvazione definitiva.

Questo il comunicato ufficiale: “A nome di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, il Grand Slam Board è lieto di annunciare la decisione unificata di giocare un super tie-break a 10 punti in tutti i tornei dello Slam, da disputare sul punteggio di 6-6 nel set decisivo. A seguito di ulteriori consultazioni con WTA, ATP, ITF e comunità degli arbitri di tennis, la decisione del Grand Slam Board è basata su un forte desiderio di creare maggiore consistenza nelle regole del gioco negli Slam, e quindi di migliorare l’esperienza di giocatori e tifosi. Questa prova, che è stata approvata dal Comitato per le Regole del Tennis governato dall’ITF, si applicherà a tutti gli Slam attraverso qualificazioni, singolari maschile e femminile, doppio maschile e femminile, competizioni in carrozzina e tornei junior in singolare, e inizierà nell’edizione 2022 del Roland Garros”.

“Ad Australian Open, Roland Garros e US Open, il tie-break a 10 punti sarà giocato al posto del set finale in doppio misto, doppio junior e doppio in carrozzina. A Wimbledon il format resterà lo stesso per gli altri eventi”.

“In questa prova, se il punteggio arriverà a 6-6 nel set conclusivo, il match verrà deciso dal primo giocatore che raggiungerà i 10 punti con un vantaggio di due o più. Il Grand Slam Board pianifica di rivedere questa prova nel corso di un anno completo di tornei dello Slam, in consultazione con WTA, ATP e ITF, prima di procedere a un cambio permanente di regola“.

