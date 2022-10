Tennis, verso l'addio all'ATP Cup?

13-10-2022 13:11

Si va verso l’addio dell’ATP Cup. A riportare la notizia la BBC: secondo i britannici ATP e ITtf, che gestisce anche la Coppa Davis insieme a Kosmos, vorrebbero evitare che competizioni simili (sempre a squadre) come Davis e Atp Cup si svolgano nel giro di poco tempo l’uno dall’altra.

Proprio per questo l’ATP Cup sarebbe in via di annullamento. L’annuncio, stando ai ben informati, dovrebbe arrivare a fine mese da parte di Tennis Australia. Al suo posto verrà istituito un torneo misto dal nome United Cup, dalla durata di 11 giorni con un montepremi di 15 milioni di dollari che dovrebbe anche assegnare punti per il ranking ATP.

Non è ancora chiaro però la modalità di partecipazione e nemmeno la conquista dei punti: si aspettano comunicazioni ufficiali.