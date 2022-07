Tennis, Volandri esalta Sinner

04-07-2022 16:51

Dopo l’impresa di Jannik Sinner, che ieri, 3 luglio, ha eliminato da Wimbledon Carlos Alcaraz fioccano complimenti per l’altoatesino che per la prima volta in carriera si è guadagnato l’accesso ai quarti di Wimbledon.

Tra chi ha voluto esaltare l’impresa dell’azzurro, anche Filippo Volandri, capitano della Davis. A supertennis ha detto: “Sinner è stato bravissimo ad adattarsi rapidamente all’erba. E’ una cosa tutt’altro che scontata e sono davvero impressionato da questo aspetto. Contro Alcaraz si è vista una partita di grande qualità, soprattutto negli ultimi due parziali, e Jannik ha saputo interpretarla alla grande soprattutto dal punto di vista mentale e prendere il tempo al suo avversario. Sono certo che sia lui che Alcaraz saranno i riferimenti del tennis del futuro e questa vittoria è importante perché Sinner ha avuto conferma di essere a livello dei top anche sull’erba“.