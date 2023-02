Tennis, Wta di Merida: eliminata Cocciaretto

L'azzurra si ferma all'altezza dei quarti di finale: non ci sarà dunque il derby italiano con Camila Giorgi

25-02-2023 11:57

Niente semifinale tutta italiana al torneo Wta di Merida, in Messico. La numero 54 al mondo Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata dalla ceca Katerina Siniakova, numero 47 del ranking. Quest’ultima ha vinto in tre set con questo punteggio: 6-1, 5-7, 6-0. L’azzurra ha trovato difficoltà in tutta la partita al servizio, nella terza frazione è arrivata senza alcuna energia e ha lasciato dominare Siniakova. Sarà la ceca ora ad affrontare Camila Giorgi in semifinale con l’obiettivo di arrivare all’ultimo atto. L’azzurra ha battuto con un doppio e perentorio 6-0 Sloane Stephens.