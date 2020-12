Tennis, Youzhny: "Vorrei tornare a giocare"

“Mi diverte ancora giocare”, con queste parole, il talentuoso tennista russo, ha rivelato a Championat, la pur remota ipotesi di un suo ritorno in campo. L’ex tennista Mikhail Youzhny, 38 anni compiuti a giugno, si è ritirato nel 2018. Numero 8 del mondo dodici anni fa, il russo ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon, mentre agli Us Open è stato capace di spingersi fino alla semifinale in due occasioni.

“Voglio tornare a giocare a tennis perché continuo a divertirmi con questo sport, ma affinché questo accada devono succedere alcune cose.

Quando ho deciso di porre fine alla mia carriera di professionista ho dovuto firmare un documento ufficiale che confermava il mio addio. Se voglio tornare a disputare un qualsiasi torneo del circuito ATP, che sia di singolare o di doppio, devo avvisare l’ATP con sei mesi di anticipo.

Avrei quindi bisogno di una wildcard, perché al momento non dispongo di una classifica. In poche parole, credo sarebbe meglio se Shapovalov si cercasse un altro compagno di doppio prima di scegliere me!”

Considerazioni tra il serio e il faceto? Il tempo ci dirà se riuscirà e se vorrà davvero ottenere una wildcard per rimettersi in gioco.

OMNISPORT | 29-12-2020 14:19