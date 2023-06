Tennis, Zeppieri strappa un set a Ruud ma non basta

L'azzurro esce di scena al secondo turno della prova Slam del Roland Garros

01-06-2023 15:20

Giulio Zeppieri, lotta, ci crede ma alla fine esce al secondo turno del Roland Garros.

L’azzurro si è dovuto arrendere al finalista dello scorzo anno, il norvegese Casper Ruud in quattro set per 6-3, 6-2, 4-6, 7-5. Ci prova Zeppieri, lotta contro il numero 4 ma alla fine deve cedere vinto anche dai crampi e dai problemi fisici che verso la fine del match non gli hanno permesso di lottare alla pari,

Avanza così Ruud che deve sudare la vittoria dopo un match di oltre tre ore: ai quarti potrebbe incrociare Sinner.