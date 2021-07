Tennis, Zverev e il rispetto per Nadal, Djokovic e Federer

A Wimbledon per il momento continua il percorso di Alexander Zverev sempre alla ricerca di un segnale importante nelle prove Slam.

Il tedesco, al primo turno si è imposto sull’olandese Tallon Griekspoor, sconfitto con il risultato di 6-3;6-4;6-1. In conferenza stampa ha parlato anche dei big three, ovvero Federer, Djokovic e Nadal

“Loro tre sono i più grandi di tutti i tempi, è davvero semplice. Speriamo che tutti e tre continuino a giocare ancora per tanti anni, a volte non se ne parla ma questi tre tennisti hanno significato tanto per questo sport.

Probabilmente non ci renderemo conto di ciò che significano fin quando noi non vedremo loro dire addio a questo sport, sono una delle parte più importanti del tennis”.

Elogi a parte c’è attesa per capire se il tedesco riuscirà a far bene sull’erba londinese: al massimo, in passato, ha raggiunto gli ottavi del torneo.

OMNISPORT | 01-07-2021 12:31