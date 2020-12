Tennis,Tsitsipas: "Non sono più un NextGen"

Stefanos Tsitsipas non è più uno degli astri nascenti del tennis. Ormai, il greco, è una delle certezze del circuito ATP e si prepara a fare un definitivo salto di qualità nel 2021.

Come riporta “Tennis World” ha parlato proprio della sua stagione e del suo ruolo nel circuito: “Vorrei dire che ormai non sono e non mi considero un tennista della Next Gen. Sono ormai un adulto e voglio restare qui. I Big Three sono in alto da tanto tempo ma credo che tra cinque o sei anni non sarà così e voglio restare nei primi della classifica”.

Quest’anno si è qualificato alle Finals (di cui deteneva il titolo) e ha raggiunto la semifinale al Roland Garros.

OMNISPORT | 21-12-2020 20:12