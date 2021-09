Tensione in Lens-Lilla: scontri tra tifosi e invasione di campo

E’ ancora caos tifosi in Ligue 1 . Dopo il caso clamoroso accaduto nel corso della terza giornata in occasione della sfida che ha visto protagoniste Nizza e Marsiglia, nel sesto turno, in Lens-Lilla , si è verificato un altro episodio che, con ogni probabilità, lascerà dietro di sè degli strascichi.

Nel corso del primo tempo infatti, è parso subito evidente che il clima tra le due tifoserie fosse rovente. Per 45’, sono stati intonati cori, lanciati oggetti ed esposti striscioni di scherno sia dall’una che dall’altra parte.

La situazione è poi degenerata nel corso dell’intervallo quando, con il risultato fermo sullo 0-0, diversi tifosi del Lens sono scesi sul terreno di gioco per sfidare quelli del Lille.

Immediatamente si è quindi riunita un’unità di crisi con il compito non solo di riportare la situazione alla normalità, ma anche di stabilire se ci fossero le possibilità di riprendere la partita.

Nel momento più caldo dell’invasione, erano circa un centinaio i tifosi del Lens in campo. Mentre molti sono stati accompagnati nuovamente verso le tribune, secondo quanto riportato da ‘ L’Equipe ’ alcuni sono stati tratti in arresto dalle forze dell’ordine.

La gara è poi ripresa con i giocatori di Lens e Lilla che, seppure in ritardo, hanno fatto il loro ritorno sul rettangolo di gioco.

OMNISPORT | 18-09-2021 19:25