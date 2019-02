Tensioni Inter, Marotta convoca Spalletti in sede

E' previsto in giornata l'incontro tra l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta e l'allenatore dei nerazzurriLuciano Spalletti dopo le incomprensioni degli ultimi giorni relative al rinnovo del contratto di Mauro Icardi, che ormai da due mesi sta influenzando il clima ad Appiano.

Dopo un primo colloquio telefonico, il dirigente e il tecnico si incontreranno in sede. Nel faccia a faccia, riporta la Gazzetta dello Sport, non si parlerà solo di Mauro Icardi ma si farà un discorso più ampio. L'incontro doveva tenersi lunedì sera ma era saltato a causa dell'influenza di Marotta: l'obiettivo è stemperare la tensione in vista degli ultimi mesi in cui sarà vitale assicurarsi il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League.

Marotta chiederà al tecnico di attenersi a un profilo su basso, e lo rassicurerà sull'impegno della dirigenza nel risolvere la questione Icardi, o perlomeno di rasserenare il clima intorno al giocatore in vista del possibile accordo per il rinnovo, previsto nei prossimi mesi.

La società è convinta infatti che non ci sia un legame tra il calo di rendimento (il digiuno di gol del giocatore è da record) e le discussioni sul prolungamento del contratto. Marotta lo ribadirà a Spalletti, che invece aveva dichiarato il contrario dopo la partita di Parma.

"E' giusto fare un chiarimento con Spalletti, ma smentisco assolutamente che questo possa diventare un caso. Entrambi vogliamo il bene dell'Inter, rientra nelle dinamiche normali, per il resto sono situazioni che gestiremo nel migliore dei modi. Non è assolutamente un problema il rinnovo. Quello che dovevamo dire lo abbiamo già detto in tempo non sospetto", ha dichiarato Marotta lunedì sulla questione.

Su Spalletti c'è sempre l'ombra di Antonio Conte, che gode di ottimi rapporti con Marotta e a fine stagione potrebbe succedergli sulla panchina nerazzurra.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 10:45