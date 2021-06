Tentativo del Tottenham per Donnarumma: telefonata di Paratici

Non è ancora ufficialmente sbarcato a Londra, ma Fabio Paratici ha già iniziato a lavorare per il Tottenham. Archiviati tutti i cmapionati in giro per l’europa, oltre che pensare agli Europei, il calciomercato è il vero motore di questi giorni. L’ex Ds bianconero è alla ricerca del primo regalo da fare alla squadra per la prossima stagione, oltre che cercare il prossimo allenatore dopo il naufragio dell’idea Conte.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’ex CFO della Juventus nella notte avrebbe fatto un tentativo per arrivare a Gianluigi Donnarumma, ormai promesso sposo del PSG. Un’idea dell’ultim’ora per provare a soffiare l’ex numero 1 rossonero allo sceicco del club transalpino.

Il Tottenham nella scorsa stagione ha chiuso al settimo posto il proprio campionato e l’anno prossimo disputerà la Conference League.

OMNISPORT | 08-06-2021 13:00