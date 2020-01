Teodosic: "Giusto ambire all'Eurolega"

Milos Teodosic, intervistato dal sito di Eurocup, non ha nascosto le proprie ambizioni e quelle della Virtus Bologna. "Il club sta crescendo, sta facendo importanti investimenti, come dimostrato dall’arena in costruzione per il mese di dicembre. L’Eurolega è la competizione più importante a livello europeo, ed è giusto che una società come la nostra aspiri a tornarci" ha detto.

"Bologna ama la pallacanestro e vive per la pallacanestro. Quando sono arrivato quest’estate, 500 tifosi mi hanno accolto all’aeroporto. Capisci subito quanto sia importante la Virtus e quanto amore per lo sport ci sia in città" ha aggiunto Teodosic.

SPORTAL.IT | 21-01-2020 10:35